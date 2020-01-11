ياسمين صبري سفيرة لكارتييه وتبدأ تصوير فرصة ثانية

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"الخليج 365" من بيروت: إختارت العلامة التجارية العريقة "كارتييه" الممثلة ياسمين صبري كأول وجه عربي الى جانب نخبة من المشاهير العالميين للمشاركة في حملتها الإعلانيّة الأخيرة "بانثر دو كارتييه Panther De Cartier".

وفي التفاصيل، شاركت ياسمين في الإعلان الخاص بإطلاق مجموعة كارتييه الجديدة المرصّعة بالماس حيث اختارتها الشركة العالمية من منطقة الشرق الأوسط.

وبالتزامن مع مشاركتها في إعلان "كارتييه"، كشفت ياسمين أيضا عن التعاون الذي جمعها مع M.A.C Cosmetics العالمية تحت عنوانM.A.C x YasmineSabri لإطلاق مجموعة المكياج الأخيرة في إصدار محدود مُبتكر خصيصاً ليناسب منطقة الشرق الأوسط.

ويذكر أن ياسمين قد حققت نجاحات كثيرة مع العديد من العلامات التجارية العالمية.

من جهة أخرى، بدأت ياسمين بتصوير أولى مشاهد مسلسل "فرصة تانية" الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل حيث تلعب دور بطولي الى جانب عدد من أشهر الممثلين المصريين أيتن عامر، أحمد مجدي، ومحمد دياب، هبة عبدالغني، ادوارد، أحمد النجار. المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.



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