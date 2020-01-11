شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وضحك وحب.. فيديوهات جديدة من حفل زفاف محمود العسيلى وأمنية عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، زوجة الفنان محمود العسيلى، عن مجموعة فيديوهات من حفل زفافهما، الذى أقيم أمس الجمعة، وشهد تواجد كوكبة من نجوم الفن والمجتمع وأصدقاء العروسين، بعد قصة حب بلغت عدة أشهر، وأيضا بعد عقد قرانهما الثلاثاء الماضى بالإسكندرية مسقط رأسها.

وأعادت أمنية، نشر فيديوهات الزفاف من خلال إعادة نشرها من أصدقائها، عبر الاستورى الخاص بحسابها على انستجرام، حيث ظهرت وهى ترقص مع العسيلى وعدد كبير من صديقاتها، على نغمات أغنية " تميم يونس" أغنية "سالمونيلا" والذى شارك فيها العسيلى أيضا، كذلك الرقص على أنغام أغنية "شغل العيون بحلاوته" لحكيم، و"السود عيونه" لمصطفى قمر.

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وطرح مؤخرا النجم محمود العسيلى كليب أغنية جديدة بعنوان "تمثيلية"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.

وأكد العسيلى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن طرح الأغنية جاء على سبيل الصدفة الباحتة بالتزامن مع عقد قرانه، خاصة أن الأغنية دراما بعيدة عن السعادة التى يعيشها هذه الأيام عقب عقد قرانه.

كان النجم محمود العسيلى قد خص ”الخليج 365” بإعلان خبر استعداده لعقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، فى الإسكندرية، كما روى فى الندوة تفاصيل قصة الحب التى جمعته بخطيبته أمنية منذ أول لقاء جمعهما، والصفات المشتركة بينهما والتى جعلته يقرر الارتباط بها.

وكان العسيلى، قد حرص على مشاركة جمهوره خطته للعام الجديد، والخطوات التى سيتبعها فى 2020، ونشر مجموعة من الصور له من كواليس حفلته التى أحياها فى رأس السنة، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وكتب "قرارات جديدة للعام، كن لطيفاً وممتعاً، وافعل ما يجعلك سعيدًا، ولا تنظر إلى الوراء، وكل عام وأنتم بخير.