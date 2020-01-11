شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تعود للأدوار الكوميدية فى السينما مع على ربيع ورامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة غادة عادل العودة سريعاً إلى الأدوار الكوميدية فى السينما خلال عام 2020، وذلك بعد ظهورها بدور جاد فى فيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة، والذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى ووصلت إيراداته إلى 80 مليون جنيه، وأيضاً دور جرىء فى فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" مع أحمد عز وعمرو يوسف وإخراج طارق العريان والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى.



غادة عادل

وتصور غادة عادل حالياً دورها فى فيلم "الخطة العامية" الذى تشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا"، عمرو عبد الجليل، والعديد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز ومقرر تحديد موعد عرضه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره ومونتاجه.

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كما تعاقدت غادة عادل على فيلم كوميدى آخر مع تشارك فيه مع رامز جلال ويكتبه السيناريست لؤى السيد، ومقرر البدء فى التحضيرات الخاصة به خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليكون العمل الأول الذى يجمع الثنائى بعد 15 عاماً من آخر فيلم شاركا فيه سوياً وهو "عيال حبيبة" للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى، كما اجتمعا فى فيلم "الباشا تلميذ" للنجم كريم عبد العزيز وإخراج وائل احسان.

وكانت غادة عادل اعتذرت مؤخراً عن المشاركة فى بطولة مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وإخراج محمد سامى، وذلك بسبب ارتباطها بتصوير "الخط العامية" وتضارب مواعيد التصوير بين العملين، وبعدها وافقت على بطولة مسلسل "ليالينا" مع إياد نصار وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح والمقرر عرضه فى شهر رمضان.



النجمة غادة عادل

وكان آخر أفلام رامز جلال "سبع البرمبة" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى وحقق أعلى إيرادات فى مشوار رامز السينمائى متخطيا 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته جميلة عوض ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف ونور قدرى، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة وأحمد السقا وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.