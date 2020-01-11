شكرا لقرائتكم خبر عن "اهرب يا خلفان" كوميديا خليجية بدوية متعددة الجنسيات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قليلة جدا الأفلام الخليجية وخاصة إذا كانت كوميدية ولكن دولة الإمارات العربية قررت أن تقدم عملا سينمائيا كوميديا ينتمي لعالم البادية ويتعمق في تلك الأجواء، وهو "اهرب يا خلفان" قصة السيناريست علاء محمد، وإخراج فراس أبو الهيجا لتدخل دولة الإمارات صناعة السينما في العالم العربى، وقد انتهي صناع هذا العمل من تصويره ليكون جاهزا للعرض والمشاركة في المهرجانات قريبا .

الفيلم كوميدي تدور أحداثه بين المدينة والبادية، ضمن مجريات درامية ومواقف كوميدية، ويتناول قصة عائلة سعودية تفقد طفلها في إحدى الواحات، وتعثر عليه بعد 20 سنة، بعد أن أصبح شاباً ينتمي إلى عائلة من البادية.



من الكواليس

الفيلم يقوم ببطولته الفنان السعودي عبد العزيز الشمري الذي يجسد شخصية شيخ القبيلة ويشارك في العمل نجوم من عدة جنسيات منهم الفنان شعيفان محمد والبحرينية ريم أرحمة والجزائرية أمينة وسام، والسعوديان محمد شامان وعبد العزيز الشمري، والإماراتيون عبد الله بن حيدر وخليفة الكعبي وعبد الله بوهاجوس وحمد الكبيسي، والفنانة شيخة البدر.

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الفيلم لا يمثل البداوة في مكان محدد، بل البداوة بشكل عام المنتشرة في سوريا ولبنان والخليج والمغرب وفي مصر وكل الدول تقريبا وهناك خطة تستهدف خلق سينما خليجية، والسوق السعودية مفتوحة حاليا للجميع.



من الكواليس 2

يذكر أن السينما المصرية قدمت عدة أفلام من قبل تدور أحداثها في البادية وتتناول حياة الصحراء منها أفلام " بنت البادية " بطولة برلنتي عبد الحميد وفيلم " حسناء البادية " وهناك مسلسل بعنوان " عذراء البادية " قام ببطولته يوسف شعبان وتيسير فهمي وفاطمة التابعي وزبيدة ثروت .