تراند اليوم : بعد وفاته بأسابيع .. تغيّر مثير للجدل في حياة خطيبة هيثم أحمد زكي

مرت أسابيع على وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي ، ومازالت خطيبته إنجي سلامة تثير الجدل.

وفي أعقاب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي ، أغلقت خطيبته كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكنها عادت للظهور من جديد قبل أيام بشكل مختلف تماما عما كانت تفعله في السابق.

وكانت "إنجي" تكتب العديد من التدوينات بخصوص التنمية البشرية وأهمية

الاستمتاع بالحياة وتنمية الذات لكن بعد عودتها من الاختفاء تغير الأمر

تماما.

وفي أحد المنشورات كتبت "إنجي" منشورين إيمانيين ، الأول يدعو للصبر على البلاء ، والثاني يدعو للتصدق على الفقراء .

وقبل ذلك طلبت من أصدقائها إطعام الجائعين في الشوارع ، وفي ليلة الجمعة دعت متابعيها بضرورة قراءة سورة الكهف.