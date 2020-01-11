تراند اليوم : فيديو ينشر لأول مرة يظهر "إيهاب توفيق" أثناء محاولته إنقاذ والده

ظهر المطرب المصري، إيهاب توفيق في مقطع فيديو، نشره الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه "الحكاية" على قناة (MBC مصر)، بينما كان يحاول إنقاذ والده في حادث الحريق الذي التهم منزله في الأسبوع الماضي.

وحاول "إيهاب"، القفز من شرفة شقته إلى الطابق الثاني الذي كان يقيم فيه والده الراحل، بعد أن التهمته النيران، نتيجة استخدامه المدفأة، وفق رواية صديقه حمادة عبد الرحمن، إلا أنهم كانوا يصرخون من أسفل ألا يفعل ذلك، لأنه كان سيسقط على الأرض لو فعل ذلك.

وأوضح عبدالرحمن، أن "إيهاب كان يحتفل بعيد ميلاده، وعاد لمنزله قبل الحريق بحوالي ربع ساعة، وخلال تواجده في الحمام سمع أصواتًا كثيرة وحركة غريبة فخرج وعلم أن هناك حريق في شقة والده".

وأشار إلى أنه سارع بالخروج، لكنه تفاجأ بالنار في وجهه فور خروجه من الشقة، ما جعله يتوجه إلى "سلم الخدم"، لافتًا إلى أن الحريق حدث نتيجة سقوط المدفأة على أحد الكراسي، مما أدى لاحتراقه، لكن الخادمة لم تحسن التصرف، لأن الوقت المستغرق في صعود الأمن للشقة لإطفاء الحريق كان كافيًا لأن تندلع النيران في الشقة بأكملها.

وأوضح عبد الرحمن أن والد إيهاب مات على كرسيه مختنقًا من الدخان الكثيف، ولم تمسه النار على الإطلاق، على الرغم أن الشقة تفحمت بالكامل، قائلاً إن وفاته أثرت في جميع من كان يعرفه.



