الثلاثاء.. رضا جويدة يحيي حفلُا غنائيًا بساقية الصاوي

يستعد الشاعر رضا جويدة، لإحياء حفلًا غنائيًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 من يناير، على مسرح النهر الساعة الساعة والنصف مساءً.

ومن المقرر ان يقدم رضا خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أشعاره

التي يحبها ويتفاعل معها جمهورة على خشبة المسرح.

أحاسيس مختلفة فكرة ولدت عام 2014 فى ساقية عبد المنعم الصاوى على يد الشاعر رضا جويدة، قدمت الفرقة عديد من انواع

الفنون الغنائية والمسرحية و الشعرية، و قدمت ايضا العديد من الاصوات و الشعراء والموهبين فى مختلف الفنون.

والجدير بالذكر بان الفرقة توقفت عن اقامة الحفلات والظهور فى الساحة الفنية منذ عام 2016 وها هى تعود من جديد لجمهورها و محبيها عام 2019 بقوة على خشبة مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوى.