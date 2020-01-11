أحلام تنعي حاكم عمان

ميرنا وليد - بيروت - نعت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ حاكم سلطنة عمان ​السلطان قابوس بن سعيد​ الذي توفي عن عمر يناهز الـ 79 عاما. اذ انها نشرت صورة له على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلّقت عليها قائلة: "‫وترجل الفارس السلطان المقدام والدنا السلطان قابوس ⁧‫السلطان قابوس في ذمه الله ‬⁩ اللهم اجعل هذه الأيام خير أيامه.. ورحل عنا قابوس المعظّم".

كما غيّرت أحلام صورة حسابها الشخصي ووضعت صورة الراحل بن سعيد، ويتداول عدد كبير من المتابعين صوره معزّين الشعب العماني بمصابهم الأليم.

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