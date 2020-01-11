ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الكبير الذي أثارته الإعلامية المغربية ​مريم حسين​ بتعليقها على طلاق الفنانة السورية ​أصالة​ والمخرج المصري ​طارق العريان​، إذ نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه متأثرة على أنغام أغنية أصالة "ذاك الغبي"،مما إعتبره البعض إستهزاء منها، خرجت حسين من جديد لتعلّق على الإنتقادات التي طالتها وتوضح قصدها.

ونشرت حسين مقطع فيديو، أثارت في موجة جديدة من الجدل والإنتقادات ضدّها، إذ قالت:"لما غنيت الأغنية شوي بكيت.. لأن إحساس الخيانة صعب.. أنا مع الرجل اللي يخون ولكن لا يخلي زوجته تعرف لازم يكون زكي، لأن كل الرجال يخونون.. الكل يخونون.. حتى أبوي يخون".

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كانت هذه تفاصيل خبر مريم حسين بتعليق صادم على خيانة الرجل..وما علاقة طلاق أصالة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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