شاهد.. تشييع جثمان السلطان قابوس بجنازة مصغرة

كتب امير فتحي في السبت 11 يناير 2020 09:53 صباحاً - بدأت مراسم تشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد والذي أعلن عن وفاته في ساعة مبكرة من صباح السبت عن عمر ناهز 79 عاما.
وبحسب صحفي عماني فأن السلطان الراحل اوصى بجنازة مصغرة ولم يرد الإثقال على الشعب العماني.
يذكر أن التلفزيون العماني أعلن تنصيب هيثم بن طارق بن تيمور سلطانا جديدا للبلاد.
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