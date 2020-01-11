مشاهير يدعمون ميغان وهاري.. لهذا السبب!

السبت 11 يناير 2020

تسببت قرارات دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري والأميرة ميغان ماركل بالصدمة في جميع أنحاء العالم يوم الأربعاء عندما أعلنا نيتهما التخلي عن واجباتهما الملكية وتقسيم وقتهما بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية.



وفي غضون دقائق من إعلان وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخبر، أعرب العديد من المشاهير عن دعمهم لميغان ماركل، حيث علقت جميلة جميل بطلة فيلم "ذا غود بالاس" قائلة إنه قرار مؤسف.

بدورها غردت بيت ميدلر قائلة: "يا لها من قصة حزينة. لقد تعرضت ميغان ماركل للمضايقات حتى لم تعد تحتمل البقاء في منصبها"

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وفي محاولة لتقديم الدعم لصديقتها ماركل، شاركت الممثلة جانينا غافانكار، إعلان الزوجين بالتخلي عن مهامها الملكية على موقع إنستغرام.

كما علق بيير مورغان في تغريدة له على الخبر قائلاً: "ما ترغب به ماركل.. لابد وأن تحصل عليه"، في حين قالت كيدنس أوينز: "لم تكن ميغان من الأشخاص الذين يحبون الألقاب الملكية.. طالما أرادت أن تكون نجمة في هوليوود".

وشملت قائمة المشاهير المتضامنين مع ماركل والذين من المتوقع أن يعلقوا على الخبر قريباً، خبيرة الأزياء جيسيكا مولروني، والمصممة نيشا نونو، وبطلة التنس سرينا وليامز، والممثلة آبيغيل سبنسر، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.