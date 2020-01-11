أصالة تحيي حفلا غنائيا بمصر في ظهورها الأول بعد الطلاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيت المطربة السورية أصالة، الجمعة، حفلا غنائيا داخل أحد الفنادق الكبرى في مصر لصالح مرضى السرطان.
ويعد هذا الظهور الأول لأصالة بعد انفصالها عن زوجها طارق العريان، ووجهت كلمة لمرضى السرطان قائلة: "أنتم بس أحبائي".
وقدمت أصالة خلال الحفل عددا من الأعمال الغنائية الناجحة التي ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، ومن أبرزها: "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها.
وكانت المطربة السورية أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، مؤكدة أنها تمارس حياتها بشكل طبيعي بعد الانفصال، وأنها لم تعانِ من أي أزمات مرضية كما أشيع مؤخرا.
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