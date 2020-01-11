احتجاجات نسائية ضد التحرش خارج محاكمة هارفي واينستين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت محاكمة قطب هوليوود هارفي واينستين، الجمعة، في مدينة نيويورك الأمريكية بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، احتجاجا أمام المحكمة شارك فيه عشرات النساء اللاتي يرتدين الملابس السوداء ضد العنف الجنسي.
وتجمعت مجموعات من المتظاهرات فجأة وأدين حركات وأفعالا غير اعتيادية لفترة وجيزة، ثم تفرقن وهن يرقصن ويهتفن بشعارات باللغتين الإنجليزية والإسبانية مستوحاة من حركة نسوية تشيلية.
وتتهم أكثر من 80 امرأة واينستين (67 عاما) وهو أحد عمالقة الإنتاج السينمائي سابقا باعتدائه جنسيا عليهن، ومن بينهن ممثلات شهيرات، وتتناول القضية اعتداءات وقعت خلال الأعوام بين 2006 و2013، ويقول واينستين إن كل هذه الممارسات الجنسية تمت بالتفاهم مع الطرف الآخر.
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