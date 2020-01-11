وفاة مدير أعمال محمد منير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، صباح السبت، "محمود أبا يزيد" الشهير بمحمود منير، زوج شقيقة المطرب المصري محمد منير ومدير أعماله. وعمل الراحل برفقة "الكينج" سنوات طويلة، إذ لازمه طوال مشواره الغنائي، منذ طرح ألبومه الأول "علموني عنيكي" عام 1977. وكانت هناك علاقة وثيقة تربط بين الراحل والكينج لكونه ابن عمه وزوج شقيقته. يذكر أن "منير" أعلن تأجيل حفله الغنائي في رأس السنة بمنطقة القطامية بسبب تعرضه لوعكة صحية، ووعد جمهوره بإقامة الحفل في موعد قريب. وظهر منير في حفلاته الأخيرة ومنها حفل مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة جالسا على كرسي، مبررا الأمر بأنه يعاني من مشكلة في مفصل الحوض.

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