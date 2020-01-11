حماقي يكشف لأول مرة إهداءه أغنيته الشهيرة "ما بلاش" لوالده الراحل

تحدث الفنان المصري محمد حماقي عن أغنيته الشهيرة "ما بلاش" التي أطلقها في 2015 وأهداها لوالده الراحل، موضحًا: "هذه الأغنية لها معزة خاصة بالنسبة لي".وقال محمد حماقي في تصريحات تلفزيونية: "الأغنية هي الأقرب لوالدي لأنني أهديتها لوالدي كونه توفى وأنا أجهز لهذا الألبوم ولم يكن اللحن وقتها قد كتب والكلمات التي كتبها الشاعر أمير طعيمة توصيف لنفس ما حدث بآخر ليلة كانت بيني وبين والدي".

واستطرد الفنان المصري قائلًا: "رأيته في آخر يوم كنا في فرح أحد أقاربنا في العائلة وقابلته ليلة الوفاة ولم يكن يعاني من أي عارض صحي وتحدثنا وهزرنا ولكن في التاسعة صباحًا من اليوم التالي جاءني خبر وفاته".

وكان قد وثَّق الفنان محمد حماقي، قصة حب حقيقية بين شاب وفتاة ظهرا في إحدى حفلاته الغنائية، وتمّت خطبتهما وذلك في أحدث فيديو كليب لأغنيته الجديدة "راسمك في خيالي" والذي تم طرحه مؤخرًا عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب".

وظهر الشاب والفتاة في لحظات رومانسية توثّق قصة حبهما، وظهر محمد حماقي يغني ويعزف لهما، حيث يعدّ هذا الكليب هو الأول من نوعه الذي يغني فيه مطرب لشاب وفتاة "لايف" في حفلهما، ثم يوثقه في فيديو كليب غنائي.

وتعود قصة حب الشاب "عمّار" وحبيبته إلى حفل أحياه محمد حماقي، في الثلاثين من نوفمبر الماضي ووقتها فاجأ أحد الشباب محبوبته بإعلان خطوبته منها وتقديم "الخاتم" لها خلال حضورهما الحفل بأحد المولات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وبعد صعود محمد حماقي المسرح وأداء عدد من أغانيه، بدأ في أغنية "راسمك في خيالي" التي قدمها للمرة الأولى على آلة "البيانو" وعندها تفاجأ "حماقي" والحضور من الجماهير بصعود "شاب" يُدعى "عمّار" وبرفقته فتاة على خشبة المسرح وأعلن خطبتها أمام الحضور على أنغام هذه الأغنية.

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وحرص محمد حماقي على استقبالهما بحفاوة بالغة بعد المفاجأة غير المتوقعة له في هذا الحفل، وقال الشاب إنه لم يجد أفضل من مناسبة حضورهما حفلًا لنجم كبير مثل محمد حماقي، وأغنية رومانسية مثل هذه لتقديم "خاتم" الخطوبة لمحبوبته.

أغنية "راسمك في خيالي"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد النادي وتوزيع تميم وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج مصطفى عامر.

يُذكر أن أغنية "ما بلاش" من كلمات أمير طعيمة وألحان تامر علي وتوزيع وميكساچ تميم ومنتج منفذ أحمد قويري وبهجت سالم وتوزيع الوتريات تميم.

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