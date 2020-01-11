نخلة تؤكد أنها تعرّضت للخيانة وتقدمت بمذكرة استئنافية لزيادة النفقة

قالت الفنانة السورية سارة نخلة، إنها تعرضت للخيانة في فترة زواجها من الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، مفسرة الخيانة بالقول: "خيانته ليا طبيعية عادي خان واحدة جميلة وملكة جمال".وأكدت سارة في لقاء إعلامي خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري خالد النبوي، أن محاولات التصالح معها استمرت لأكثر من مرة ولكنها رفضت مردفة: "اللي يضرب مرة واتنين ويسرقني متصالحش معاه".

وأوضحت الفنانة السورية أنها قدمت مذكرة استئنافية على الحكم الصادر لها قبل أيام بشأن نفقتها والتي قدرتها المحكمة بـ 10 آلاف جنيه، موضحة أن هذا المبلغ قليل للغاية وهو ما تدفعه إيجارا لمنزلها فقط مردفة: "مش هسيب حقي عشان دمي حر وهو نجم اسم الله عليه بياخد ملايين فطلبت زيادة".

وأوضحت أن زوجها عندما كانت على ذمته اتهمها و"لفق" لها قضية سرقة أغراض خاصة به من المنزل، لافتة إلى أنها قدمت ما يثبت أن كل ما أخذته ملك لها بفواتير خاصة، موضحة أنها لم تلتزم بالأعراف وتكتب "قائمة منقولات" كأي فتاة مصرية.

وشددت سارة نخلة على أنها عندما رأت نفسها تتعرض للخيانة اضطرت لطلب جميع حقوقها ولن تتنازل عن شيء، موضحة أنها تملك عملها الخاص "بيزنس" بجانب عملها بالتمثيل، مشيرة إلى أن زوجها مختفٍ وقام بتغيير منزله وهاتفه ولكن هذا لن يثنيها عن طلب حقوقها.

وكانت قد حصلت سارة نخلة، على حكم قضائي جديد في صراعها مع زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، الذي يرفض تطليقها، ما دفعها للذهاب إلى القضاء للحصول على حقوقها المادية والأدبية.

وكانت محكمة مصرية قضت في وقت سابق برفض المعارضة الاستئنافية المقامة من أحمد عبد الله محمود، وتأييد حبسه سنتين، لعدم سداده إيصال أمانة لصالح زوجته سارة نخلة.

وقالت سارة: "شكرا للقضاء المصري العادل النزيه شكرا للمستشار عاصم قنديل، حكمت محكمة الأسرة بنفقة زوجية بمبلغ 10 آلاف جنيه شهريا قابلة للزيادة مع الاستئناف".

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وأضافت: "يعني دلوقتي كل شهر بيعدي بعشر آلاف جنيه، ده بس عشان اللي يحاول يمرمط واحدة ويسيبها متعلقة على ذمته وسنتين ونص ماصرفش عليها مليم وسايبها لأهلها يصرفوا عليها"، وأردفت: "ده غير الحكم النهائي بالسجن سنتين بسبب فلوسي اللي واخدها مني ومش عايز يرجعها، وده غير إنه هربان طبعا".

ووجهت نصيحة إلى الفتيات عقب حصولها على الحكم، قائلة: "أرجوكم يا بنات أرجوكم ماتتنازليش عن حقوقك وما تتكسفيش تطلبي حقك عشان اللي كلوا حقنا ما اتكسفوش وهم بياكلوه وبعد إذنكو مش عايزين كلام من بتاع العشرة يا سارة والعيش والملح عشان شبعنا كلام من بدري".

وواصلت: "تعالوا عيشوا مكاني أو انزلوا جلسة من جلسات محكمة الأسرة في عز الحر في رمضان وأنا عندي تصوير وعايزة الحق المحكمة وألحق أكل عيشي وهو عايش حياته عادي وبيتوعدلي هو وأمه وكل شوية يعملولي قواضي جديدة واطلع براءة منها... جربوا تعيشوا مكاني وبعدين اتكلموا.. يحيا العدل وتحيا مصر".

يذكر أن سارة نخلة تزوجت من أحمد عبد الله محمود، عام 2015، ودخلت في خلافات معه منذ عام ونصف تقريبا، وشهدت ساحات المحاكم أكثر من قضية بينهما.

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