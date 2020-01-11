كريم يكشف تفاصيل تعاونه مع نيكولاس كيدج في فيلم سينمائي عالمي

قال الفنان المصري محمد كريم، إنه يخوض فيلمًا سينمائيًا عالميًا جديدًا يتعاون فيه مع النجم نيكولاس كيدج، لافتًا إلى أنه فيلم أكشن وبه "ساسبينس" ورسالة مهمة في منتصف الفيلم.وأضاف محمد كريم في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضوره العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري خالد النبوي، أن فيلمه الهوليودي يمتاز بتقديم عدة أعمار مختلفة، حيث يقدم دورًا يكون عمره فيه 18 عامًا، وتم تأجيل تصوير هذه المشاهد بعد الانتهاء من الفيلم تمامًا بأربعة أشهر.

وأوضح أن تصوير باقي الفيلم بنفس أعمال الفنانين لافتًا إلى أنه لم يخشَ العمل مع نيكولاس كيدج بل تعلم منه الكثير، كالالتزام والتركيز في الشخصية والأدوات التمثيلية، ولو ظل سنوات لما تعلمها، موضحًا أنه سانده كثيرًا في العمل.

وأشار إلى أنه يقدم دور شخص أمريكي في الفيلم، موضحًا أنه حقق الكثير مما يحلم به، متمنيًا أن تكون هذه بداية له، لافتًا إلى أن نظرة نجوم هوليوود للنجوم العرب تغيرت بدليل وجود العنصر المصري في الأعمال الفنية، منهم رامي مالك ومينا مسعود ورامي يوسف.

وأكد أنه يتواجد في مصر لقراءة عدة أعمال فنية معروضة عليه للبت فيها وحسم أمر مشاركته من عدمها، موضحًا أنه يحضّر لفيلم جديد في لوس أنجلوس، وهو من نوعية الأكشن وسيتم التركيز عليه في الفترة المقبلة.

واحتفل الفنان خالد النبوي بطرح فيلمه السينمائي الجديد "يوم وليلة"، حيث أقيم العرض الخاص في أحد المولات الكبرى بالقاهرة بحضور العديد من نجوم الفن.وأعرب عن سعادته بمقارنة الجمهور بينه وبين الفنان خالد صالح وأنه أدى نفس الدور فقال إن خالد صالح ممثل رائع والتشبيه ليس عيبًا.وقالت درة التونسية إن التجميعة التي تواجدت في الفيلم صنعت منه حالة لدى الجمهور الذي شاهد الفيلم في عروضه التي أقيمت في بعض المهرجانات.

وأوضحت أن وجودها بجانب خالد النبوي وحنان مطاوع جعلها تتلقى تعليقات جيدة من الجمهور مؤكدًة أن كل شخص شارك في الفيلم أدى دوره بشكل جيد جدًا.ونوهت درة أن العمل قائم على التمثيل من الواقع الذي يحدث في مصر وليس "الفذلكة"، مشددة على أن الفيلم واقعي وفيه شخصيات من الواقع، كما أن التصوير كان في مواقع حقيقية.

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وقالت حنان مطاوع إن فيلم "يوم وليلة" يتناول حياة الطبقة المتوسطة والمفترض أنها اندثرت موضحة أنها تقدم شخصية "إيريني" الموظفة المطحونة.وأضافت الفنانة الشابة سمر محمد متولي أنها تقدم دور "أنيسة" وهي الذراع اليمنى للفنان خالد النبوي موضحة أن دورها به بعض الشر حيث تساعده في بعض الأمور التي يقوم بها في الفيلم.وتدور جميع أحداث فيلم "يوم وليلة" ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.

يُشار إلى أن فيلم "يوم وليلة" يشارك في بطولته كل من: خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، والتونسية درة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وغيرهم، ومن تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

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