شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة مع طارق لطفى فى فيلم سينمائى جديد.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة هنا شيحة لـ"الخليج 365"، انها تحضر لفيلم جديد مع النجم طارق لطفى من إخراج عبدالقادر الأطرش، موضحة أن صناع الفيلم لم يستقروا على الاسم النهائى له حتى الآن، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بعد 10 أيام فى أحد الاستوديوهات التى يقوم بمعاينتها مخرج العمل هذه الأيام.

ويعد هذا الفيلم من الأعمال التى تقوم على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه كل من الفنان الأردنى منذر رياحنة وتظهر الفنانة الشابة هنادى مهنى كضيفة شرف خلال أحداث الفيلم، ويجرى مخرج العمل عبد القادر الأطرش ترشيح باقى الأبطال الذين يشاركون فى الفيلم، ويعد هذا الفيلم استكمال لنشاط طارق لطفى السينمائى، خاصة بعد قدم العام الماضى فيلم "122"، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وشاركه البطولة الفنانون أحمد داود وأمينة خليل وجيهان خليل وآخرون.

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يشار إلى أن هنا شيحة عرض لها مؤخراً حكاية ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بعنوان "اتفضلوا فى الصالون"، والتى جسدت فيها شخصية دارين التي تعمل رسامة خلال الأحداث، وتتعرض لكثير من المواقف، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، وبطولة هنا شيحا ، فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسي صلاح.

وكانت أخر أعمالها السينمائية فيلم "عيار نارى" للنجم أحمد الفيشاوى وروبى إخراج كريم الشناوى وتأليف هيثم دبور، وشاركهم فى بطولة العمل كل من الفنان محمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد، وشاركت هنا فى فيلم "الديزل" مع النجم محمد رمضان والذى عرض فى السينمات عام 2018، تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكى وشارك فى بطولته كل من ياسمين صبرى وفتحى عبد الوهاب وأخرون من النجوم.