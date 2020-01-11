هيثم بن طارق سلطان جديد لسلطنة عمان

كتب امير فتحي في السبت 11 يناير 2020 08:52 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عُمانية بتعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا جديدا لعُـمان خلفا للراحل قابوس.
* هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد ولد في عام 1954، لواحدة من زوجات أبيه الثلاث تُدعى أم قيس.
** بن طارق هو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.
** شغل أوائل الألفية الثانية منصب وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان.
** عمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد.
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