هيثم بن طارق سلطان جديد لسلطنة عمان

كتب امير فتحي في السبت 11 يناير 2020 08:52 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عُمانية بتعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا جديدا لعُـمان خلفا للراحل قابوس.

* هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد ولد في عام 1954، لواحدة من زوجات أبيه الثلاث تُدعى أم قيس.

** بن طارق هو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

** شغل أوائل الألفية الثانية منصب وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان.

** عمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد.