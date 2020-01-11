ايران تعترف بإسقاط الطائرة الاوكرانية

كتب امير فتحي في السبت 11 يناير 2020 08:52 صباحاً - بعد أيام من الإنكار والمراوغة، اعترفت إيران رسميا بأن الجيش الإيراني هو من أسقط الطائرة المدنية الأوكرانية التي كانت تقل 176 راكبا قتلوا جميعا.
وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلاً عن بيان عسكري، السبت، إن إيران أسقطت “عن غير قصد” الطائرة الأوكرانية بعد دقائق من مغادرتها مطار الإمام الخميني في طهران.
وبرر البيان ما حصل بطبيعة البشر وأشار إلى ما أسماه “خطأ بشريا”.
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