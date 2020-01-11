محمد رمضان وسعد لمجرد يتألقان في حفلهما بدبي

أقيم، الجمعة، حفلا ضخما على مسرح مركز التجارة العالمي بدبي، أحياه كل من الفنان المصري محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، ضمن فعاليات مهرجان دبى للتسوق، حضره عشرات الآلاف.



واستهل سعد لمجرد الحفل بعرض راقص مع فرقته وقدم العديد من أغنياته مثل "غلطانة"، و"انت معلّم" ، و"نجيبك"، و"مال حبيبي"، و"انتِ باغية واحد"، و"سلام" قبل أن يختتم الحفل بـ"السلام عليكم" متشحاً بعلم الإمارات مودعا جمهوره في دبي.

أما محمد رمضان فقد دخل بسيارته الفارهة على المسرح، ليقدم أغنية "مافيا"، ثم قدم أغنيته "نمبر وان" وسط استعراض مثير، وأغنية "هتولع"، وآخر أغنياته التي طرحها مؤخرا "رايحين نسهر".

يذكر أن "إنساي" حققت نجاحا جماهيرا كبيرا، حيث تخطت نسب مشاهدتها على موقع "يوتيوب" عشرات الملايين.

وتجمع صداقة علاقة قوية بين محمد رمضان وسعد لمجرد، كانت ستكلل بعمل فني يجمعهما بعنوان "بطل العالم" قبل تأجيل المشروع لبعض الوقت.

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ويعد الحفل هو الأول لمحمد رمضان في 2020، بعد حفله الأخير في المغرب نهاية 2019، كما أحيا سعد لمجرد، منذ أسبوعين، حفلا غنائيا ضخما بحضور الآلاف من الجمهور، ضمن فعاليات موسم الرياض.











