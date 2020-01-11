شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن جزء ثالث من مسلسل السحر والشعوذة Charmed بعد نجاح أول موسمين والان مع تفاصيل الخبر
وتدور أحداث المسلسل بعد العمل الذى انتهى عرضه في عام 1998، وتدور السلسلة حول ثلاث شقيقات (دياز وجيفري ومانتوك)، اللاتى يكتشفن أنهن ساحرات في أعقاب مقتل والدتهن، ومن ثم يجب أن يقف هذا الثلاثي القوي معًا لتسخير "قوة الثلاثة"، وحماية البشرية من الشياطين التى تجوب الأرض، وفى الموسم الثاني يقوم الثلاثى بالحكم والتفكير، ومن ثم التقرير إذا كانوا مستعدين لتحمل المسئولية أو لا.
وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثانى من مسلسل Charmed ، إلى 0.18 في التصنيف الديموجرافي للفئة العمرية من 18 إلى 49، بما يعنى 673000 مشاهد، وبالمقارنة مع الموسم الأول انخفض هذا بنسبة 32٪ و21٪ على التوالى.
كما كشفت شبكة CW عن عرض أولى حلقات الموسم الثامن والأخير من Arrow فى 14 يناير من العام المقبل 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، كما أنه من المقرر أن تعرض حلقات المسلسل على جزأين.
ومن المقرر أن يستكمل عرض باقى حلقات الموسم الثامن والأخير لـ"Arrow"، يوم 21 يناير من العام المقبل، وذلك بعد عرض حلقات مسلسل شبكة CW الأضخم "Crisis on Infinite Earth" الذي بدأ بثه.
وطرح مسلسل "Arrow" لأول مرة في عام 2012، وهو أول عروض الأبطال الخارقين في The CW، وانشق منه 5 مسلسلات أخرى وهم "The Flash" و "Legends of Tomorrow" و "Supergirl" و "Black Lightning" و "Batwoman".
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