تراند اليوم : شاهد .. مقطع فيديو يُظهر حركات بهلوانية يقوم بها إيهاب توفيق لإنقاذ والده من الموت

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حركة بهلوانية كاد يقوم بها الفنان إيهاب توفيق لإنقاذ والده من الموت بعد احتراق منزله.

وعرض الإعلامي المصري عمرو أديب مقطعا فيديو يُظهر محاولات إيهاب توفيق ليتدلى من الطابق الأعلى لكي ينزل إلى شقة والده بالدور الأسفل دون أن يفلح بذلك .

و روى حمادة عبد الرحمن - الصديق المقرب لإيهاب توفيق - تفاصيل الحادث ، مؤكدا أن الأخير كان يحتفل بعيد ميلاده ، وعاد إلى المنزل قبل الحريق بربع ساعة .

وأثناء وجوده بالمرحاض سمع أصواتا غريبة فخرج مسرحا وعرف أن شقة والده تحترق.

واحترقت الشقة بسبب سقوط المدفأة الكهربائية على أحد الكراسي ما أدى لاحتراقه ولم تستطع العاملة بالمنزل التخلص من الحريق مسرعة ، ما أدى إلى احتراق الشقة و وفاة والد إيهاب توفيق مختنقا.