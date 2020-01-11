شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تامر حسنى من الكويت لزفاف العسيلى فى التجمع.. ويغنى "حلو المكان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسنى على مشاركة صديقه المطرب محمود العسيلى فرحته بزفافه مساء أمس الجمعة، حيث إنه بمجرد وصوله من الكويت إلى مطار القاهرة اتجه على الفور إلى مقر الزفاف، وقدم له أغنيته الجديدة "حلو المكان"، والتى قدمها ضمن أحداث فيلمه الجديد "الفلوس"، و المعروض حاليا بسينمات مصر والخليج.

ويغادر نجم الجيل تامر حسنى بعد ساعات قليلة القاهرة متجها إلى الأراضى السعودية، لإحياء حفل غنائى ضخم بمدينة جدة، ليكون هذا الحفل هو السادس لتامر حسنى فى السعودية خلال عام واحد، ليصبح هو الفنان الأكثر طلبا فى السعودية.

كان النجم تامر حسنى قد أحياء مساء أمس الأول الخميس حفلا غنائيا ضخما بدولة الكويت، وأستمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

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الحفل أقامه تامر حسنى بمركز المعارض والمؤتمرات الدولى بالكويت، وتم تكريمه عقب انتهاء الحفل وسط هتاف عشرات الآلاف من الحضور من محبى نجم الجيل هناك، والذين ظلوا يرددون معه أغانيه طوال الحفل، ويهتفون باسمه.

قدم تامر خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الجديدة والقديمة منها "يا أنا يامفيش"، و"عيش بشوقك"، "ناسينى ليه"، "ورا الشبابيك"و"أخيرا"، وغيرها من أغانيه التى حققت صدى واسعا ونجاحا كبيرا.

يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 25 مليون جنيه داخل مصر فقط، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

كان عدد كبير من نجوم الفن قد شاركوا فى احتفال الفنان محمود العسيلى بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بعد قصة حب بلغت عدة أشهر، منهم عمرو يوسف، غادة عادل، بشرى، شريف رمزى، السيناريست تامر حبيب، ميس حمدان، محمد الشرنوبى، المنتج موسى عيسى، المطرب تميم يونس، كما حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسي إدارة وتحرير الخليج 365، وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، وكان العروسان قد عقدا قرانهما الثلاثاء الماضى بالإسكندرية مسقط رأس زوجة العسيلى.