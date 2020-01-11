شكرا لقرائتكم خبر عن الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن Frozen يضيف 3 ملايين دولار لـ حصيلة إيراداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن استطاع الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن Frozen أن يصبح الأعلى إيرادات فى تاريخ أفلام الأنيميشن، زادت إيرادته بحوالى 3 ملايين دولار، لتصبح إجماليا مليارا و328 مليونا و396 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى فى دور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت إيرادات الفيلم بين 452 مليونا و483 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و875 مليونا و912 ألف دولار حول العالم.

وكانت قد وصلت تكلفة ميزانية إنتاج الفيلم إلى 75 مليون دولار أمريكى. كما استطاع الجزء الثانى من الفيلم من تحقيق إيرادات وصلت إلى 130 مليون دولار أمريكى، وذلك فى نهاية أسبوع الافتتاحية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر الجزء الثانى من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح فى 19 نوفمبر من عام 2013.

وتوسعت مبيعات التذاكر شركة ديزنى الشهيرة فى عالم الرسوم المتحركة، بالمنافسة الشرسة بفيلمها لينضم لقائمة الكبار التى يتصدرها فيلم Avengers: Endgame وفيلم Aladdin، وToy Story 4، وThe Lion King، Captain Marvel..

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كما نجحت شركة ديزنى فى تحقيق رقم قياسى جديد بتربعها على عرش أكثر الاستوديوهات تحقيقاً للأرباح، بعد أن تخطت أرباحها حاجز الـ10 مليارات دولار فى بداية ديسمبر الماضى، وقبل عرض فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker فى دور العرض يوم 20 ديسمبر الماضى.

ويعد فيلم Frozen 2 ثامن أعلى فيلم تحقيقاً للأرباح خلال العالم داخل أمريكا الشمالية، بعد أن تجاوزت افتتاحيته حاجز الـ 367 مليون دولار محليا، و600 مليون دولار عالمياً، وتربعت الصين فى صدارة الدول الأكثر تحقيقاً للأرباح برصيد 111.5 مليون دولار من إجمالى المليار دولار.

وفى الجزء الثانى من الفيلم انطلقت الشخصيات الرئيسية "إلسا" و"آنا" و"كريستوف" و"أولين سفين" ورجل الثلج "أولاف"، فى رحلة جديدة لمساعدة إلسا على اكتشاف سر مملكتهم "أريندل"، وفهم سبب ولادتها وامتلاكها قوة السحر.