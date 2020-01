شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل DC’s Legends of Tomorrow لموسم سادس قبل عرض الخامس بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة CW عن تجديد مسلسل DC’s Legends of Tomorrow، للموسم السادس، والذى من المقرر أن يعرض في الموسم التليفزيونى 2020 – 2021، وكشفت الشبكة عن ذلك قبل أن يصل الموسم الخامس من DC’s Legends of Tomorrow، إلى شاشات التليفزيون، حيث من المقرر بدء عرض حلقاته في 14 يناير الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

المسلسل ينتمى لفئة الأكشن والإثارة، من تأليف جريج بيرلانتى، ومارك جوجنهايم، ومن إخراج ديرموت داونز، وجلين وينتى، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، وينتورث ميلر، وفيكتور جاربر، وبراندون روث، وكاتى لوتز، وارثر دارفيل، وسيارا رينيه، ودومينيك بورسيل.

قصة المسلسل تدور أحداثها فى إطار الأكشن والتشويق حول أشخاص لديهم قدرات خارقة يحاولون إنقاذ العالم من خطر كبير يهدد بقاءه، ويدخلون من أجل تحقيق هذا الهدف فى الكثير من المواجهات والصراعات.

كما كشفت شبكة CW عن عرض أولى حلقات الموسم الثامن والأخير من Arrow فى 14 يناير من العام المقبل 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، كما أنه من المقرر أن تعرض حلقات المسلسل على جزأين.

ومن المقرر أن يستكمل عرض باقى حلقات الموسم الثامن والأخير لـ "Arrow"، يوم 21 يناير من العام المقبل، وذلك بعد عرض حلقات مسلسل شبكة CWالأضخم "Crisis on Infinite Earth" الذي بدء بثه.

طرح مسلسل "Arrow" لأول مرة في عام 2012، وهو أول عروض الأبطال الخارقين في The CW، وانشق منه 5 مسلسلات أخرى وهم "The Flash" و "Legends of Tomorrow" و "Supergirl" و "Black Lightning" و "Batwoman".