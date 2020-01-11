تشييع جنازة مدير أعمال الفنان محمد منير ظهر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف مقرب من الفنان محمد منير، عن تشييع جنازة محمود أبا اليزيد ابن عم الفنان محمد منير ومدير أعماله عقب صلاة ظهر اليوم السبت بمسجد الحصري في السادس من أكتوبر.

وتوفي أبا اليزيد متأثرا بوعكة صحية تعرض لها مؤخرا.

والراحل أيضا زوج شقيقة الفنان محمد منير إلى جانب توليه إدارة أعماله، وكذلك والد الفنان أحمد أبا اليزيد المغني في فرقة منير.