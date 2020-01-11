وفاة مدير أعمال الفنان محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف مقرب من الفنان محمد منير، عن وفاة محمود أبا اليزيد ابن عم الفنان محمد منير ومدير أعماله في مستشفى دار الفؤاد إثر وعكة صحية تعرض لها.

والراحل أيضا زوج شقيقة الفنان محمد منير إلى جانب توليه إدارة أعماله، وكذلك والد الفنان أحمد أبا اليزيد المغني في فرقة منير.