منة فضالي تنشر صورًا من جولتها بنيل أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال جولتها بنيل أسوان.

وظهرت فضالي في الصور بإطلالة كاجوال على متن "مركب" أثناء جولتها بنيل أسوان، وعلقت: " الجميع يصنع أخطاء في الحياة ، لكن هذا لا يعني أن عليهم دفع ثمنها لبقية حياتهم. في بعض الأحيان يتخذ الأشخاص الطيبون خيارات سيئة، هذا لا يعني أنهم سيئون ، فهذا يعني أنهم بشر".

وتشارك منة فضالي في مسلسل "رحيل زهرة"، حيث تجسد من خلاله دور ابنة الفنان عمرو عبد الجليل، وتحدث العديد من الصراعات بينهما التي تصل إلى حد العداوة بينهما.

المسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات الصعيدية، وتدور أحداثه في 45 حلقة، وتمزج أحداثه بين الخيال والأسطورة وذلك في أجواء رومانسية، ويستعرض المسلسل الحياة الأسرية في الصعيد، وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيه.