فيديو| مع أحد أبطال العالم.. نسرين طافش تلعب الأسكواش لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خاضت الفنانة نسرين طافش، تجربة لعب الاسكواش لأول مرة، مشيرة إلى أنها تتطلب تركيز عالٍ.

ونشرت نسرين، فيديو لها في أثناء تدريبات الأسكواش عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "أول مرة اسكواش مع بطل العالم والمدرب الدولي المصري أمير وجيه، ويا محلًا التنس وشو أسهل، حرق سعرات حرارية بزمن قياسي وأكتر من التنس بكتير، إنتم بس تخيلوا الطابة حدا عم يجرب يدايقكون وفرغوا كل طاقتكم فيها واسفقوا سفق بالحيط، وبتفضي الذهن تمامًا لأنه بدها تركيز عالي وتوقيت معين لضرب الطابة".

يذكر أن، نسرين طافش تشارك حاليًا فى تصوير مسلسل"ختم النمر"، من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف محمد عبدالمعطى، ويشارك في بطولة العمل: أحمد صلاح حسنى، وميريهان حسين، وإسلام جمال وحنان سليمان.