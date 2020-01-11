قُتل بـ17 رصاصة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لقتيل فيلا نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أظهر تقرير الطب الشرعي، الخاص بقضية القتيل السوري في فيلا نانسي عجرم، أن اسمه محمد حسن الموسى، وعمره (33 عامًا)، وقد أصيب بـ17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.

وأظهر التقرير، حسب موقع العربية، أن أماكن إصابة القتيل، جاءت على الشكل التالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر.

وأكدت التقارير أن هناك اشتباها في وجود متورط آخر ساهم في قتل الشاب السوري بمنزل نانسي، حيث إن الرصاص أطلق من الأمام والخلف.

Advertisements

وكانت فيلا نانسي عجرم قد تعرضت، حسب التحقيقات الأولية، للاقتحام من قبل "سارق- قتيل"، فأطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه.

وتم توقيف الهاشم قبل أن يطلق القضاء اللبناني سبيله بعد نحو 3 أيام على احتجازه، مع منعه من السفر خارج لبنان لحين استكمال التحقيقات.

وفي سياق متصل، أصدرت القاضية غادة عون، قرارات جديدة بشأن الحادث، حيث طالبت فيها بتوسيع التحقيقات في القضية، وذلك من خلال الاستماع مجددا إلى المدعى عليه فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزله، وسحب الكاميرات الموجودة في المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، والتحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم، والاستماع إلى أقوالها وعرضها على الطبيب الشرعي.