شاركت في فيلم سينمائي وسبب طلاقها من هاني مهنا... معلومات عن سميرة سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة المغربية سميرة سعيد بعيد ميلادها الـ62، اليوم الموافق 10 يناير عام 1958.

سميرة سعيد أو الديفا كما يُطلق عليها تعد أكثر مطربات المغرب انتشارا، إذ بدأت مشوارها الفني وهي في التاسعة من عمرها، عندما شاركت في برنامج المواهب بالتلفزيون المغربي، وغنت للفنانة الراحلة أم كلثوم فلفتت لها الأنظار بصوتها المتميز والحساس.

سميرة سعيد هي أول مطربة غير خليجية تطرح ألبوم خليجي بعنوان "بلا عتاب"، في أواخر التسعينيات، وهي أيضا أول مطربة عربية تغني للعيد الوطني في الإمارات عام 1978.

وقدمت سميرة حوالي أكثر من 15 أغنية وطنية، منها: "عشتي يا سوريا، وعراق الكرامة، بحر الشوق، يا مصر ليكي النصر، كلنا إنسان، مغربية عربية"، وغيرها من الأغاني.

طرحت الديفا أكثر من 40 ألبوما غنائيا بداية من "حكاية" و"متهيألي" عام 1986، حتى "عايزة أعيش" عام 2015، وطرحت بعدها أغاني منفردة.

وشاركت الديفا في فيلم سينمائي واحد فقط هو "سأكتب اسمك على الرمال"، عام 1978، بطولة الفنان عزت العلايلي، والراحلة ناهد شريف، وسمير صبري، ومن إخراج عبدالله المصباحي.

كما شاركت الديفا في مسلسل تلفزيوني عام 1968، بعنوان "مجالس الفن والأدب".

حصلت الديفا على حوالي أكثر من 20 جائزة في الوطن العربي منها جائزة "أفضل مطربة عربية في مهرجان الأغنية العربية" 1989، وجائزة التميز والتقدير في مهرجان جرش في الأردن، وجائزة الربابة في المغرب 2008، وغيرها.

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وشاركت الديفا مؤخرًا في برنامج اكتشاف المواهب "The voice"، في موسمه الخامس الذي عرض على شاشة "Mbc".

وتنتظر المطربة سميرة سعيد طرح ألبومها الجديد خلال الفترة القادمة، ويتضمن الألبوم 10 أغان.

تزوجت الديفا مرتين الأولى من الموسيقار هاني مهنا بين عامي 1988 و1994، أما زواجها الثاني فهو من رجل أعمال مغربي يدعى مصطفى النابلسي في 1994 وقد أنجبا طفلهما الوحيد شادي 1995.

وقالت سميرة سعيد، في أثناء لقائها في برنامج "توأم روحي" مع المذيع نيشان، إن سبب طلاقها من الموسيقار هاني مهنا هو أن كليهما يعملان في نفس المجال، مشيرة إلى أن موضوع زواج الفنان من داخل الوسط الفني بالنسبة لها/ لم يكن ناجحا لأن الخلافات الفنية في العمل بينهما كانت تنتقل إلى المنزل.

وتابعت سميرة: "الخلافات الفنية السبب، ومنها إن فرقتها الموسيقية التي كان يقودها طليقها مهنا، كانت تتسبب في أخطاء فنية خلال حفلاتها، وكان مهنا يعزف على آلة أورج صوتها عال جدا، ويطغى أحيانا على صوتها، ما كان يتسبب في إثارة غضبها".

وأضافت سميرة سعيد، عن أسباب طلاقها من زوجها الثاني مصطفى النابلسي والد ابنها شادي: "احنا أصحاب جدا، مهنا والنابلسي متزوجان حاليا، وأنا أحترم زوجتيهما، ولا أفضل الحديث عن هذه الأشياء".

آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد هي أغنية "هليلة"، التي طرحتها في ديسمبر الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".