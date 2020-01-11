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القبض على الجوكر فى مظاهرة بواشنطن.. فيديو
السبت 11 يناير 2020
ألقى القبض على الممثل العالمى خواكين فينيكس، بطل فيلم الجوكر الفائز بجائزة الجولدن جلوب، مع الممثلة جين فوندا، الحائزة على الأوسكار، إثر مشاركته فى مظاهره للتغير المناخى فى العاصمة الأمريكية واشنطن أمام مبنى الكابيتول المقر الرئيسى للسطلة التشريعية الفيدرالية.
وذكرت جريدة يو أسى تو داى، أن النجم العالمى خواكين فينيكس، كان مشاركا فى مظاهرة ضد التغير المناخى الجمعة، مع الممثلة جين فوندا،والتى تدعو الحكومة اتخاذ إجراءات للحفاظ على المناخ وتدول رواد موقع تويتر، فيديو لاقتياد خواكين فينيكس، بينما لم يوضح الإفراج عليه من عدمه.
وأضافت تقارير إعلامية، أنه تركيز المظاهرة على البنوك والمستثمرين الرئيسيين الذين يمولون عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري وحفره وتكريره وتصديره.
وحصل فينيكس على الكثير من الجوائز المختلفة، بالإضافة إلى ترشحه لـ جائزة الأوسكار 3 مرات، ولكن لم يحالفه الحظ في الفوز بهم، ولا مرة وعلى الرغم من أن فيلمه الأخير الـ Joker حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ طرحه في 4 أكتوبر من الشهر الجارى، ألا أن الفيلم يواجه بعض المشاكل التي من الممكن أن تمنعه من الترشح لأى من جوائز الأوسكار للعام المقبل، حيث أن بعض من أعضاء الأكاديمية يرون أن دخول الفيلم في سباق الجوائز يشجع على العنف في المجتمعات.
Joaquin Phoenix being led away at the capitol steps by the police at The Fire Drill Friday Protest today pic.twitter.com/oPkV5LWeA2— Joaquin Phoenix Updates (@DailyJoaquin) January 10, 2020
It’s the last #FireDrillFriday and Jane Fonda has brought her pals to the biggest civil disobedience action at the capitol yet...I spy @NaomiAKlein and Joaquin Phoenix. pic.twitter.com/hHqFejgtkp— Hannah Jewell (@hcjewell) January 10, 2020
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