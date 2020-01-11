شاهدوا.. زوجة قتيل منزل نانسي عجرم تكشف تفاصيل صادمة بتسجيل صوتي!

كتب امير فتحي في السبت 11 يناير 2020 02:55 صباحاً - لا تزال قضية مقتل الشاب محمد الموسى، الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة نانسي عجرم أثناء اقتحامه منزلهما فجر الأحد الماضي، تلقي بظلالها على السوشيال ميديا والموقع الإخبارية.واستكمالا للمستجدات التي طرأت في قضية مقتل الشاب محمد الموسى فقد وصلنا من مصادرنا الخاصة تسجيل صوتي نسب الى زوجة المغدور والتي تتهم فيه النجمة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بأنهما على معرفة مسبقة بزوجها المغدور محملة إياهما مسؤولية مقتل زوجها، خاتمة كلامها بالقول :” حسبي الله ونعم الوكيل”.

ومثلت اليوم زوجة القتيل محمد الموسى أمام مفرزة جونية للاستماع إلى شهادتها، وذلك بعد الاستنابة القضائية التي صدرت يوم أمس، بخاصة بعد ما تردد أن في حوزتها ما سبق وذكرنا سابقا أنها معلومات صادمة.

تجدر الإشارة، الى أن وكيل الدكتور فادي الهاشم زوج النجمة نانسي عجرم أشار في مداخلة تلفزيونية، الى أن ما يحكى ويكتب عن توقيف الهاشم وعجرم عار من الصحة ومن نسج خيال أصحابه والاثنان في منزلهما.