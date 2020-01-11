شاهدوا.. ببغاء يتصل بالشرطة مستنجدا بصوت امرأة ويحرج صاحبه

كتب امير فتحي في السبت 11 يناير 2020 02:55 صباحاً - اتصل ببغاء بقسم الشرطة في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، يستغيث طالبا النجدة على أنه امرأة تتعرض للعنف من قبل زوجها.
فهرع رجال الشرطة مسرعين لإنقاذ المرأة، بعد تحديد عنوان المنزل، ظنا منهم أنها شكوى حقيقية، واقتحموا المكان قبل اكتشافهم أن المرأة المستغيثة هي عبارة عن ببغاء كان قد تعلم كلمتي “النجدة، ساعدوني”.
وقال جيسون سبراغ صاعب الببغاء رامبو الذي يبلغ عمره 40 عاما لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، إنه كان قد علّم رابو هذه الكلمات على سبيل المزاح ليستخدمها في حال اقتراب أحد أصدقائه من قفصه.
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