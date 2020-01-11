أحمد كرارة ينضم لـ«حكايات بنات»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم الفنان الشاب أحمد كرارة مع المنتج طارق الجنايني للمشاركة في مسلسل “حكايات بنات” الجزء الرابع والخامس، والذي بدأ انطلاق تصويره خلال أيام قليلة استعدادًا لعرضه.

الفنان الشاب يقوم حاليا، بعمل التجهيزات والتحضيرات على الشخصية الجديدة التي سيقدمها في المسلسل استعداد للبدء في التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة الجزء الثالث والرابع من “حكايات بنات” هو أحدث تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة تى فيجين للمنتج طارق الجنايني.

وتم تعاقد أحمد كرارة على تقديم الجزئيين الجديدين من العمل مطلع شهر ديسمبر الجاري، ليتم عرضهما الجديد على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية قبل حلول شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تحقيق الأجزاء السابقة نجاحًا جيدًا مع الجمهور.

والجدير بالذكر أن مسلسل “حكايات بنات” إشراف على الكتابة أحمد شوقي، تأليف نهال سماحة ماريان مجدي محمد عبد العزيز أحمد بدر كرام، إخراج مصطفى أبو سيف.