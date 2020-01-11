الدرس الأول يفتتح أسبوع الفيلم الفلسطيني في القاهرة

السبت 11 يناير 2020

يفتتح دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الأحد، أسبوع الفيلم الفلسطيني الرابع، الذي تنظمه السفارة الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، ويستمر 4 أيام.



ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الدرس الأول" إخراج عرين عمري، وتكريم الفنانة والمخرجة الفلسطينية خديجة حباشنة، التي يعرض لها لمهرجان أيضاً فيلم "أطفال ولكن".

ويكرم المهرجان نقيب السينمائيين المصري مسعد فودة ومدير التصوير الدكتور سمير فرج، والممثل أيمن الشيوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية.

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ويشهد أسبوع الفيلم الفلسطيني عرض 24 فيلماً ما بين الروائي والتسجيلي والوثائقي، إضافة إلى حلقات النقاش وورشات عمل صناعة الأفلام، التي تعرض بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ووزارتي الإعلام والثقافة.

وتستعرض الأفلام القضايا الوطنية الفلسطينية بلغة سينمائية معاصرة تتناول قصصاً تعكس حياة الفلسطيني اليومية وانعكاس القضايا السياسية على تفاصيله الاجتماعية.

ومن الأفلام التي تعرض خلال الأسبوع فيلم "توتر" لرشيد مشهراوي، "خمس دقائق" لأحمد البرغوثي، "جدل" لفايق جرادة، "مشاهد من الاحتلال في غزة" لمصطفى أبوعلي، و"يا طير الطاير" لهاني أبو أسعد.