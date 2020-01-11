القبض على بطل "الجوكر" في مظاهرة للتغير المناخي

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رغم فوزه بـ"الجولدن جلوب"
هشام لاشينالسبت 2020/1/11 02:32 ص بتوقيت أبوظبي
خواكين فينيكس أثناء تسلمه أفضل ممثل في "الجولدن جلوب"
ألقت الشرطة الأمريكية، الجمعة، القبض على الممثل العالمى خواكين فينيكس، بطل فيلم "الجوكر"، إثر مشاركته مع الممثلة جين فوندا في مظاهرة كانت تدعو الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات للحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وبحسب صحيفة "يو أسى تو داى" الأمريكية، فإن المظاهرة كانت في العاصمة الأمريكية واشنطن أمام مبنى "الكابيتول"، وتداول رواد موقع "تويتر" فيديو للقبض على فينيكس.
وعلى الرغم من أن فيلم "الجوكر"حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بعد عرضه في أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنه تعرض لهجوم نقدي شديد، واعتبرته اللجنة الأكاديمية المرشحة للأوسكار فيلما يحض على العنف.
وفاز فينيكس، الأسبوع الماضي، بجائزة "جولدن جلوب" لأفضل ممثل في فيلم درامي، عن دور آرثر فليك في "الجوكر"، واستغل الفرصة ليلقي كلمة سلط خلالها الضوء على أزمة المناخ وحرائق الغابات المأساوية في أستراليا.
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