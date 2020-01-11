سميرة عبد العزيز تشارك فى مئوية النقشبندى بصالون مصر المبدعة بدار الأوبرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز في مئوية النقشبندي بصالون مصر المبدعة الذى يقدمه الشاعر محمد بهجت بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الصغير يوم الثلاثاء 14 يناير الساعة السابعة مساء، ويشارك فى الاحتفال بالمئوية المطرب الشاب ماهر إسماعيل وفرقته، مع عدد من المنشدين منهم أحمد خضر ومحمد الجعفري وحذيفة عبد الناصر.

الشيخ سيد محمد النقشبندي من مواليد 7 يناير 1920 وهو أستاذ المداحين، وصاحب مدرسة متميزة في الابتهالات وأحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني ويتمتع بصوت يراه الموسيقيون أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات وصوته الأخاذ والقوي والمتميز، طالما هز المشاعر والوجدان وكان أحد أهم ملامح شهر رمضان المعظم، حيث يصافح آذان الملايين وقلوبهم خلال فترة الإفطار، بأحلى الابتهالات التي كانت تنبع من قلبه قبل حنجرته فتسمو معه مشاعر المسلمين، وتجعلهم يرددون بخشوع الشيخ سيد النقشبندي. هو واحد من أبرز من ابتهلوا ورتلوا وأنشدوا التواشيح الدينية في القرن، وقالوا عنه كان ذا قدرة فائقة في الابتهالات والمدائح حتى صار صاحب مدرسة، ولقب بالصوت الخاشع، والكروان.



صالون مصر المبدعة والاحتفال بمئوية النقشبندي

النقشبندي توفي إثر نوبة قلبية في 14 فبراير 1976م وكرمه رئيس مصر الراحل محمد أنور السادات عام 1979م بمنحه وسام الدولة من الدرجة الأولى، وذلك بعد وفاته كما كرمه الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدرعام 1989م بمنحه وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، وذلك بعد وفاته أيضًا. كرمته محافظة الغربية التي عاش فيها ودفن بها حيث أطلقت اسمه على أكبر شوارع طنطا والممتد من ميدان المحطة حتى ميدان الساعة.