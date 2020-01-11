شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من حفل زفاف محمود العسيلى.. وشرط بشرى للحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة بشرى المطرب محمود العسيلى، بمناسبة حفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، ونشرت صورا جديدة من حفل الزفاف الذى شهد تواجد كوكبة من نجوم الفن والمجتمع، وعلقت قائلة:"ألف مبروك لأخويا و صاحبى محمود العسيلى على زفافه على عروسته".





وأضافت بشرى :"شرط حضورى الفرح إن محمود لازم يعملى أغنية جديدة على ذوقه بعد شهر العسل وهو وافق .أنا بشهدكم كلكم عليه لو منفذش الاتفاق".









شارك عدد من نجوم الفن احتفال الفنان محمود العسيلى بحفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بعد قصة حب بلغت عدة أشهر، منهم شريف رمزى، السيناريست تامر حبيب، ميس حمدان، المطرب تميم يونس، كما حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسي إدارة وتحرير الخليج 365، وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، وكان العروسان قد عقدا قرانهما الثلاثاء الماضى بالإسكندرية مسقط رأس زوجة العسيلى.

وطرح العسيلى مؤخرا كليب أغنية جديدة بعنوان "تمثيلية"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر، وأكد العسيلى فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن طرح الأغنية جاء على سبيل الصدفة الباحتة بالتزامن مع عقد قرانه، خاصة أن الأغنية دراما بعيدة عن السعادة التى يعيشها هذه الأيام عقب عقد قرانه.

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وكان النجم محمود العسيلى قد خص ”الخليج 365” بإعلان خبر استعداده لعقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، فى الإسكندرية، كما روى فى الندوة تفاصيل قصة الحب التى جمعته بخطيبته أمنية منذ أول لقاء جمعهما، والصفات المشتركة بينهما والتى جعلته يقرر الارتباط بها.

وكان العسيلى قد حرص على مشاركة جمهوره خطته للعام الجديد، والخطوات التى سيتبعها فى 2020، ونشر مجموعة من الصور له من كواليس حفلته التى أحياها فى رأس السنة، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وكتب "قرارات جديدة للعام، كن لطيفاً وممتعاً، وافعل ما يجعلك سعيدًا، ولا تنظر إلى الوراء، وكل عام وأنتم بخير.