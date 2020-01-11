شكرا لقرائتكم خبر عن "هبقى جوزك" أحدث أغانى شريف إسماعيل بتوقيع أحمد حسن راؤول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب شريف إسماعيل مع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، بأغنية سينجل جديدة بعنوان " هبقى جوزك"، وهي من ألحانه، وتوزيع الموسيقي جيزو، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية، كما انتهى شريف إسماعيل من تسجيل أغنية جديدة "سينجل" بعنوان "دخلت رهان" داخل أحد الاستوديوهات بالجيزة، والأغنية من كلمات عمرو حسن وألحانه، وتوزيع الموسيقي جيزو.

من ناحية أخرى قدم شريف إسماعيل في الموسم الرمضاني الماضي تترالمسلسل الإذاعي "توأم روحي" مع النجم كريم عبد العزيز، والأغنية من كلمات محمد البوغة، وتوزيع محمد عباس.

كما يشارك شريف في ألبوم ساندى الجديد بأغنية دراما بعنوان "كان عادى"، وهي من كلمات جمال الخولى، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوت ماهر صلاح.

وفيما يتعلق بالشاعر أحمد حسن راؤول فقد أنتهى مؤخرا من كتابة الأغانى والأشعار الخاصة بمسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتى ستعرض بالمملكة العربية السعودية، الأغنية الأولى استعراضية وهى افتتاحية المسرحية وتقويم بغنائها سمية الخشاب والمجموعة بشكل موسيقي مختلف.

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أما الأغنية الثانية فتحمل طابع مقسوم شعبي وهى عبارة عن "ديو" بين أحمد آدم وسمية الخشاب بشكل وأسلوب كوميدي، والأغنية الأخيرة يشارك فيها جميع أبطال المسرحية ككل، والأغانى من ألحان وموسيقى هيثم الخميسي، وتسجيل مينا سمير وميكس جورج يعقوب، ميوزيك بروديوسر دلال الخميسي.

مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم وسمية الخشاب وحجاج عبد العظيم وسامح حسين ومروة عبد المنعم وتأليف محمد نبوى وعلاء حسن ومن إخراج محسن رزق، وتسجل عودة التعاون بين أحمد آدم وسمية الخشاب بعد 17 عاماً من عرض فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" الذى جمعهما لأول مرة.

يذكر أن آخر أعمال شريف إسماعيل هو ألبوم "كتبوا كتابك" وضم 12 أغنية، بالتعاون مع مؤلفين كبارمنهم أمير طعيمه، عزيزالشافعي، محمد عاطف، محمد البوغة، عصام حسنى، محمد الغنيمي، محمد مصطفى، سامي على.