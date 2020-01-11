شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أجزاء Star Wars يقترب من مليار دولار شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker، الذى يعد آخر أجزاء سلسلة Star Wars، من تحقيق أول مليار دولار في شباك التذاكر العالمى، حيث وصلت إيرادات العمل الجديد إلى 936 مليون و302 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه في دور العرض المختلفة حول العالم من يوم 20 ديسمبر من العام الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 458 مليونا و541 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و477 مليونا و760 ألف دولار في دور العرض المختلفة حول العالم.

العمل من إنتاج شركتى سونى وLucasfilm، اللتين أعلنتا فى وقت سابق أن متابعى الفيلم يمكنهم بدء حجز تذاكرهم من 21 أكتوبر الماضى.

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كما تم طرح فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker يوم 19 ديسمبر فى إنجلترا، الفيلم الجديد من إخراج جاي جاي أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزي ريدلي (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندي)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلي ماري تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلي لورد (الملازم أول)، جريج جرونبرج (سناب ويكسلي)، مارك هاميل (لوك سكاي ووكر)، لوك أنتوني دانييلز (سي -3PO)، بيلي دي ويليامز (لاندو كالريسيان) وكاري فيشر (ليا أورجانا) بالإضافة إلى إضافات جديدة ناعومي آكي (ليدي ماكبث)، ريتشارد إي جرانت (لوجان)، دومينيك موناجان (لوست)، وكيري راسل (الأمريكيون).

الفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة فى الفصل الأخير من ملحمة Skywalker، حسبما نشر موقع " flickeringmyth".