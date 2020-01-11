طرح بوستر فيلم رأس السنة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الشركة الموزعة لفيلم "رأس السنة"، عن البوستر الرسمي للفيلم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وذلك استعدادًا لعرضه 5 فبراير المقبل.

وتصدر البوستر أبطال الفيلم، وهم الفانة شيرين رضا، إياد نصار، أحمد مالك، إنجي المقدم، بسمة، هدى المفتي، وظهر في الخلفية سيارة أسعاف.

أحداث "راس السنة" تدور في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكاً وتعقيداً، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

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"رأس السنة" تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.

يذكر أن الفيلم شارك في مهرجان مراكش السينمائي، خلال دورته الماضية، حيث عرض في حفل ختام المهرجان.