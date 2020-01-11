شريهان جذابة وويزو تستمتع بالبحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شريهان

شاركت الفنانة شريهان جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وعلقت: " لا تضيع وقتك في ضرب الحائط على أمل تحويله إلى باب".

أحمد حاتم

نشر الفنان أحمد حاتم صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة شتوية خلال تواجده في إيطاليا، وعلق:"طلياني كفاية ولا أزود".

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل، وعلقت: "إلى تلك التي رأت من الحياة ما رأت وبقيت على كبريائها تقاوم".

رولا سعد

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وعلقت: "ابتسم فالابتسامة لاتعني أن الفرح يكسوك دائمُا، بل إنك راض بكل ما قدره الله لك".

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فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جاكيت" من الفرو، وبرنيطة على رأسها.

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة سوداء.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية داخل إحدى الحدائق في دبي.

نسرين طافش

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الابتسامة للقلوب الطيبة، صباح الرضا للقلوب المطمئنة بالله".

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان سواريه قصير.

ويزو

نشرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، صورة ظهرت فيها من أمام البحر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".