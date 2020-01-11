فيديو|الشرطة الأمريكية تحتجز خواكين فينيكس بطل فيلم جوكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد الجزار

قامت الشرطة الأمريكية اليوم الجمعة، باحتجاز النجم خواكين فينيكس، بطل فيلم "جوكر"، بعد مشاركته في مظاهرة أمام مبني الكابيتول بواشنطن، لمطالبة الحكومة بالاهتمام بقضايا التغير المناخي، وهي المظاهرات التي تدعو لها النجمة الكبيرة جين فوندا كل جمعة ابتداءً من أكتوبر الماضي.

وذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن المظاهرة ضمت عدد من المشاهير، أبرزهم سوزان ساراندون، ومارتن شين، وماجي جيلنهال.

وقد تم احتجاز النجمة ماجي جيلنهال، إلى جانب بطل فيلم جوكر بعد رفضهما فض الاعتصام والابتعاد عن مبني الكابيتول مقر السلطة التشريعية الفيدرالية.

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يذكر أن النجمة جين فوندا، تتبني فكرة زيادة النباتات الحيوية من أجل المساعدة في تقليل انبعاثات الكربون، والسعي وراء بيئة نظيفة.

وقد دعت فوندا في وقت سابق العديد من المشاهير للمشاركة في هذه مظاهراتها لإلقاء الضوء على القضايا المناخية.

المعروض أن فينيكس، حصد الأحد الماضي جائزة أفضل ممثل في الجولدن جلوب عن دوره في فيلم جوكر، كما أنه ينتظر جائزة الأوسكار عن الدور نفسه.