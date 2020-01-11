شاهد: أصالة تُقلد أداء مغنية أمريكية في شامخ.. ما المشاهد المتشابهة؟

أطلقت الفنانة أصالة، مساء أمس، أغنيتها الأولى بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، «شامخ» عبر قناتها على «يوتيوب»، والتي حصدت إلى الآن 848 ألف مشاهدة، وبدت مشاهد الكليب الغنائي تتشابه مع أغنية «Dear Society»، للمغنية الأمريكية، ماديسون بير بحذافيرها، وسرعان ما لاحظ مُشاهدي الأغنية مدى التقارب بلقطات الكليبان.

كلا الفنانتان، يلتزمان الجلوس بغرفة تكسوا أرضيتها اللون الأبيض ويربطها بالعالم الخارجي زجاج شفاف، يمثل دور البطولة بالكليب، فتستعمله أصالة في تدوين كلماتها وتفريغ طاقتها أعلى السطح الزجاجي، في حين تغني المغنية الأمريكية أمامه فقط. تبدو الغرفة مثل محبس للعلاج، فالمحاليل تعلق بيد الاثنتين. وكانت أغنية «بير» سبقت أغنية اصالة، فأطلقتها مايو الماضي.

يذكر أن أصالة كانت قد أعلنت منذ أيام، بشكل قاطع انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر حوالي 13 عامًا. قصة حُبهما، ظلت أصالة تحكيها بجرأة بين البرامج التلفزيونية، مثل برنامج «توأم روحي»، إذ قالت: «بعد طلاقي اتصلت بطارق وبوحت له بمشاعري، قلت له: تيتو أنا كتير معجبة فيك، تقريبا أنا بحبك ونفسي أكون معاك وكتير جاي على بالي أنزل مصر وأشوفك.. تتجوزني؟»، واستكملت: «قالي خليني فكر».