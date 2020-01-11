بالفيديو- رولا شامية تحتفل بعيد زواجها الأول من رودي سعد

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة اللبنانية ​رولا شامية​ بعيد زواجها الأول من ​رودي سعد​ بعد مرور عام على زواجهما مدنياً في جزيرة قبرص.

ونشرت رولا شامية فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جمعت فيه عدداً من الصور والفيديوهات التي توثق أجمل اللحظات التي مرّت في حياتهما خلال الفترة الماضية منذ تعارفهما وأثناء زواجهما.

وعلّقت على الفيديو قائلة: "ذكرى عيد زواجنا الأول رودي سعد".

وانهالت على شامية التعليقات التي هنأتهما بهذه المناسبة السعيدة وتمنوا لهما المتابعين الإستمرار والسعادة والصحة. من أسرة موقع "الفن" نتمنى للمثلة رولا شامية وزوجها رودي سعد العمر الطويل والصحة والسعادة.

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