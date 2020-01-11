قهوة مجانية مدى الحياة للأمير هاري وميغان ماركل.. والسبب مفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مفاجئة جداً عرض إحد المتاجر التي تبيع القهوة على ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ قهوة مجانية مدى الحياة، إذا انتقلا للعيش في كندا.

وكتبت المتجر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: "لا نسعى إلى إيجاد وسيلة للضغط عليكما ميغان وهاري، لكن إذا قررتما الانتقال إلى كندا، فستحصلان على القهوة بشكل مجاني لمدى الحياة، فكرا في الأمر".

يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل كانا قد أعلنا قرارهما الإستقالة من المهمات الملكية، في وقت عادت ماركل الى كندا.

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