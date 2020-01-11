محمد رمضان يتجاوز 13 مليون مشاهدة بـ "رايحين نسهر"

ميرنا وليد - بيروت - يحقق كليب اغنية "​رايحين نسهر​" للفنان المصري ​محمد رمضان​ رواجا كبيرا بين الجمهور ونسب مشاهدة عالية على قناته الرسمية على يوتيوب، اذ انه تخطّى الـ 13 مليون مشاهدة بأسبوع فقط.

الجدير ذكره ان محمد رمضان كان قد تعرّض لعدد كبير من الانتقادات بسبب مشاهد الرقص التي سيطرت على الأغنية، وإستنكر عدد كبير من المتابعين رقصاته التي جاءت على أشكال تثير الإشمئزاز.

اغنية "رايحين نسهر" من كلمات الباور العالي وفرغلي بلاكس وإسلام شاندي، ألحان ديزيل والباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي.

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