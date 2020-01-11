ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان اللبناني ​راغب علامة​ رسالة مؤثرة الى إبنه ​لؤي علامة​ بمناسبة حلول عيد ميلاده اليوم 10 كانون الثاني، ونشر راغب صورة لهما وهو يمسك بيده وعلّق عليها قائلاً: "حبيب روحي وعمري لؤي في مثل هذا اليوم، ولادتك بالنسبة لي ولجيهان كانت الهدية الأغلى والأجمل من رب العالمين، حملتك بين أحضاني في لحظة ولادتك وأول حركة منك انك تمسّكت بأصبع يدي ولم تكن تريد أن تتركه وما زلت ممسكاً بيدي حتى الآن".

وتابع علامة في رسالته قائلاً: "الآن أصبحت رجلا أفتخر به الحمدلله على نعمة وجودك في حياتنا والحمدلله على أنك جعلت عائلتنا أروع وأجمل والحمدلله أنك جعلتني فخوراً بك جداً، فأصبحت إبني وأخي وصديقي الذي أعتز به، أحبك يا حبيبي حتى لا نهاية أتمنى من الله سبحانه تعالى أن يعطيك أنت وخالد كل الصحة والسعادة والقناعة وأن يحقق لكما كل الأحلام".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- راغب علامة لإبنه لؤي: "ولادتك بالنسبة لي ولجيهان كانت الهدية الأغلى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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